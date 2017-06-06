（杜塞尔多夫6日综合电）26岁的“大满贯”冠军丁宁成为杜塞尔多夫世乒赛上唯一一人领走两枚金牌的选手，5日的女双决赛中，她和搭档刘诗雯一起苦战7局，击败队友陈梦/朱雨玲后夺冠。

决赛前仅仅两个小时，陈梦/朱雨玲才以4比1击败新加坡队的冯天薇/于梦雨，丁宁/刘诗雯以相同比分战胜日本组合早田希娜/伊藤美诚，先后晋级决赛，为中国队提前确保了这枚女双金牌。

这已经是中国女乒连续第15次在世乒赛女双舞台上捧起冠军奖杯，而此前一天刚刚成功卫冕女单冠军的丁宁则是在连续四次获得女双亚军后，第一次站上双打最高的领奖台。

在这场跌宕起伏的决赛中，作为女单一、二号种子的丁宁和刘诗雯两次落后又两次扳平局分，七局艰难取胜的比分是9比11、11比8、11比13、11比8、11比6、6比11、11比9。

当天早些时候，“大满贯”冠军马龙在被对手连扳两局、决胜局一度7比9落后的情况下4比3险胜年轻队友樊振东，蝉联世界冠军。这也是中国乒乓球选手连续第七次问鼎世乒赛男单桂冠，中国队的男乒史上第19冠。

至此，第54届世界乒乓球锦标赛单项赛在杜塞尔多夫闭幕，两年前在苏州实现包揽的中国乒乓球队敛走了5个项目上的4枚金牌，唯一旁落的混双冠军由日本组合吉村真晴/石川佳纯摘取，这也是日本乒球时隔48年重回世乒赛混双冠军奖台。