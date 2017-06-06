（克里夫兰6日综合电）来自美媒体的报道称，消息灵通人士透露，骑士队考虑在总决赛第三场变阵，伊曼-香珀特有望取代JR-史密斯首发。

总决赛前两场，JR的表现让人大失所望，G1他出战28分钟，4投1中仅得到3分。骑士队主帅泰伦-卢赛后表示，希望JR在进攻端加强侵略性，尝试更多出手。但到了G2，JR彻底迷失，仅出场14分钟，2投0中没得到1分，还送上4次犯规。在场上的正负值为-18，与特里斯坦-汤普森并列全队最差。

卢在G2下半场安排香珀特首发。作为防守侧翼，香珀特的进攻创造力不及JR，但在攻防两端更积极。

出战22分钟，香珀特6投1中得到6分4篮板3抢断。

因为表现太卖力，香珀特在下半场出现抽筋的迹象，并在赛后打了点滴。

如今总比分0比2落后，骑士队需要做出改变，所以G3回到主场后，香珀特极有可能取代JR，担任首发得分后卫。卢也已经暗示G3要调整阵容，目的是加强防守。

“勇士队在进攻端不断转移球，这让你需要保持专注力，不能有丝毫的松懈，”卢说道，“否则他们会让你付出代价。勇士队有许多出色的传球手，你要时刻保持警醒。”

JR明白，如果被降为替补，他需要在接下去的比赛证明自己。

总决赛第三场将于大马时间6月8日（周四）上午9时开打，届时，骑士将坐镇主场迎战勇士。接下来这两场比赛，骑士必须善用主场优势杀出重围，因为倘若G3再输，骑士将以0比3让勇士拿到赛点，到时要上演四连胜，神奇逆转夺冠的机会是极其渺茫，甚至近乎于零。