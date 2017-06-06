（多哈6日综合电）非洲、中东多国宣布与卡塔尔断交后，埃及与沙特阿拉伯开始对卡塔尔飞机实施禁飞，观察人士担心这将造成大规模的航空混乱。

封锁领空措施自当地时间星期二（6月6日）子夜生效。国际实时航班追踪网站的雷达资料显示，卡塔尔航空（Qatar Airways）的飞机多数改经伊朗进出。

目前与卡塔尔断交的国家已增加至7个，卡塔尔外交大臣穆罕默德透过半岛电视台（al Jazeera）发表电视讲话，呼吁各方“公开与诚实对话”，化解僵局。

至今已证实与卡塔尔断交的国家包括沙特阿拉伯、埃及、巴林、阿拉伯联合酋长国、利比亚、也门和马尔代夫。其中，沙特、阿联酋、埃及和巴林已完全切断与卡塔尔之间的海、陆、空交通往来。

这些海湾与非洲阿拉伯国家向来是美国的亲密盟友，各国与近邻伊朗的关系最近日趋紧张。各国分别指控卡塔尔支持包括所谓的“伊斯兰国”（IS）武装在内的恐怖主义团伙，沙特更明确指控卡塔尔与伊朗支持的民兵同流合污。

卡塔尔批评各国提出的断交理由“毫无事实根据”，是“不正当”的决定。

实际上，分析人士认为，卡航、阿联酋与阿提哈德都将受到这次断交潮影响，从而引发大面积的航班混乱。这尤其是因为阿联酋、阿提哈德与杜拜航空（Flydubai）均已宣布暂停往返卡塔尔首都多哈的全部航班。