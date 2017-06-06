在印尼警方、中国驻印尼使馆的大力支持下，中国公安成功將「五行幣」系列传销组织头目、重大犯罪嫌疑人张健（真名宋密秋），从印尼缉捕回中国。

中国《央视》报导，自2012年11月始，犯罪嫌疑人宋密秋化名张健，伙同他人设立深圳「云数贸」贸易有限公司，编造销售公司原始股等谎言，非法组织开展传销活动，涉及金额人民幣6亿元（3.75亿令吉）。

2013年12月，湖南省公安机关对宋密秋等人组织、领导传销活动犯罪立案侦查。案发后，宋密秋潜逃出境。

中国公安机构密切关注宋密秋的行踪，数次派员赴境外开展缉捕，並於2016年3月通过国际刑警组织对其发佈红色通报。

宋密秋通过贿赂当地人员、偽造身份证件等手段，数次脱逃，在东南亚多国之间流窜。

张健（真名宋密秋）

期间，宋密秋在境外遥控、伙同他人先后推出「云讯通」、「五化联盟」、「五行幣」等多个传销名目，利用互联网继续大肆组织传销活动，通过「拉人头」的方式骗取钱財。

今年以来，其以投资「虚擬货幣」「五行幣」可获「金幣奖励」、「动態收益」等为诱饵，引诱中国人民和外国人疯狂参与。

中国公安部指挥全国公安机关开展集中行动，严厉打击「五行幣」系列传销组织，组织湖南、四川等多地公安机关立案侦查，抓获了一大批传销骨干分子。

「五行幣」传销组织头目宋密秋被押解回中国，案件正在进一步侦办中。