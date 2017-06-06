（本报美里6日讯）N74埔奕补选投票已定在7月4日，选区编号和补选日期，恰巧是两个“74”，华语谐音便成了“气死气死”。

迄今无人可以预测最终哪个阵营的候选人将会在此补选战役失利，成了当天投票日期和选区编号的谐音“气死”阵营。

人联“气死乌巴”?

近日坊间传出一则与谐音有关的笑话，6月4日逢砂人联党党庆日，恰巧逢人联党庆祝58周年党庆，一些想象力丰富的网友，居然把7月4日埔奕补选日期，与人联党的党庆58周年数字串成“7458”，谐音便是“气死乌巴”。而“乌巴”源自国语文（UBAH），即改变之意，也是上届砂州选举时火箭竞选宣传主打标语，乌巴与数字58谐音近似。

埔奕补选最终的命运，操纵在该选区逾2万7000个选民手中，究竟结果会是“7458”？（气死乌巴）还是被“5874”（乌巴气死）？

行动党在2011年以一只“乌巴”鸟吉祥物打出的选战宣传标语，掀起改朝换代的热潮，尤其让华裔选民的选票流向火箭。当年人联党老树盘根的中央主席兼砂拉越第一副首长陈康南面对强烈反风下，不敌才加入行动党不及一个月的新人林思健，人联党在2011年州选，输掉了逾半壁江山，从此失去了副首长高位。

2011年416州选，行动党候选人房保德以逾4000多张选票重创寻求蝉联的国阵候选人谢超发。约一年后，房保德却以“背叛”行动党的罪名，被行动党革除党籍，成了独立人士州议员。

火箭今入禀法庭

尽管如此，埔奕选区一直都是火箭支持者的堡垒区，在2016年507砂州选举时，行动党新人陈长锋医生上阵，拿到8899张支持票，以逾1700张多数票击败国阵直属候选人拿督许庆璋。

但是，陈长锋上任埔奕州议员约一年后，砂州立法议会以他曾经持有双重国籍，通过70票对10票撤销了他的州议员资格。由于埔奕州议席已经悬空，选举委员会已宣布7月4日是补选日。

但是，埔奕补选是否能够如期举行，很大程度胥视行动党律师团将在明日正式入禀高庭提呈起诉州议会州长撤销陈长锋州议员资格的议决。

埔奕补选是否能够如期举行，还是必须延后举行补选晋入司法诉讼，这仍有待法庭裁定。