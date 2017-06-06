（吉隆坡6日讯）阿窿跑腿疑在收取债款后没有上缴公司，连累华裔销售员频频被追债，住家更被泼红漆多达10多次，令他备受困扰。

事主是27岁的杨先生，他於2015年8月向名为Ivan的大耳窿借贷3万令吉，以偿还其赌债，不过实际上他仅得到2万2000令吉。

每当他延迟还债数日，大耳窿就会上门泼漆，令他不胜其烦，而家人也知悉此事。在与大耳窿討价还价之下，对方同意让他连本带利以2万7000令吉解决所有债务。

而他也在Ivan的指示之下，於去年12月將债务余款分別匯入3个银行户头；自此之后，他再也联络不上Ivan。

杨先生以为从此能够脱离大耳窿梦魘，孰料在今年初，竟有另一名阿窿找上门，指他还拖欠1万7500令吉。对方更直指，Ivan早已经辞职，其公司並没有收到他所偿还的款项。

更甚的是，大耳窿不断上门骚扰其家人，更泼漆以示警告。迫於无奈之下，他唯有前往向马华公共服务及投诉部主任拿督斯里张天赐求助。

如今，他无法確定究竟是Ivan私吞了该笔钱，或是之后上门追债的大耳窿是骗子。此外，他也已向警方报案，希望阿窿不要再上门骚扰他。

张天赐多次表示，该部从年初迄今共接获218宗有关大耳窿事件的投诉，而类似杨先生的案件则有5宗。

而他也已经就阿窿猖獗的行为私底下与全国警察总长丹斯里卡立联繫，后者要求张天赐在整理所有资料之后交给他，而他会亲自关注大耳窿不法放贷的行为。