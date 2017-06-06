（奥兰多6日综合电）45岁的约翰-罗伯特-纽曼（John Robert Neumann）周一（6月5日）早上，带着半自动手枪和猎刀来到位于佛罗里达州奥兰多的一间公司，将5名怀疑和他结怨的员工杀死。

根据警方说法，纽曼1999年自美国军队退伍，在今年4月被该公司解雇。警方补充，没有迹象显示纽曼是极端组织成员。

橙县（Orange County）警长杰里-戴明斯（Jerry Demings）表示，枪击案在一间制造车辆及露营车遮阳棚的公司Fiamma发生。大部分的受害者是头部被开枪射杀，有些被开了不只一枪。

警长戴明斯说，嫌犯将他要杀的人挑出来单独射杀。在过程中他至少重装了一次子弹。凶手开枪前，曾叫他不认识的员工离开现场。另外7名职员没有受伤。

曾住在该区的凶手在警方抵达之前自杀。当局表示纽曼并无持有武器的许可，而且凶手有轻度犯罪记录，包括拥有大麻和药驾。他在2014年袭击一名同事，但没有被控罪。

在一份声明中，佛罗里达州州长里克-斯科特（Rick Scott）谴责这一起“无意义的暴力行为”。

“过去这几年，奥兰多社区遭受到前所未有的挑战。”州长说。

这起枪击案发生在造成49人死亡的“脉冲”（Pulse）夜店枪击案一周年之前。

去年6月发生的这起枪击案，是美国近代史上死亡人数最多的一起枪击案，枪手奥马尔-马廷（Omar Mateen）枪杀49人，伤及数十人。他开枪的地方是同志聚集的夜店，他后来被警方击毙。