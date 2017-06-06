安以轩今天在夏威夷大婚，澳门德晋集团CEO陈荣炼一早率10名兄弟团浩浩荡荡迎娶，安以轩则有10位姊妹花负责考验新郎诚意，包括安氏企业刘品言、白歆惠、陈乔恩、夏于乔、Linda等人，一见到新郎兄弟团就先要大红包，还搞笑检查厚不厚。

台湾《苹果日报》报导，第一关要伴郎团以吐司咬出爱心形状，第二关由Linda主导，要兄弟团想像自己是超级名模，穿比基尼跟著学做动作，只见她摆出下腰翘臀的性感Pose，兄弟们面有难色，本想討价还价，没想到是要大家穿比基尼T恤搞笑，连一向內敛的新郎陈荣炼都认真有样学样。

第三关则是夏于乔拿出台湾综艺节目知名的原地头转，要陈小春等人转得七荤八素，陈小春前一晚还发烧不適，仍然二话不说力挺兄弟，不过关卡太难，让一票年纪超过40岁的兄弟团搞笑作势要翻脸走人，陈乔恩赶紧出面缓颊，谈判並安抚大哥哥们，第四关是「人肉伏地挺身」，平时运动训练有素的Linda示范伏地挺身，上头坐一位好姊妹，高难度动作让人傻眼，要兄弟团掷骰子看掷到几点就照做几下，陈小春还是跳出来挡，人称「山鸡」的小春果然讲义气，据说他前一晚发烧身体不適，但全程相挺。

好不容易一路闯关进到新娘房，又下了最后一道关卡，要新郎陈荣炼亲自出马，在偌大的房內找出新娘鞋，才能带走安大姊，结果平时见了大风大浪的陈荣炼竟然老半天才找出一只鞋，另一只鞋在保险箱內，还得猜出两人爱的密码，才能寻到爱人的那只鞋。最后他超man的一把抱起安以轩，在媒婆撑红伞，满头大汗抱著跑了半个酒店，终於抱得美人归。

出了新娘房，安以轩和陈荣炼要拜別家长，安以轩的父亲要新郎陈荣炼好好照顾自己的掌上明珠，她一度眼泛泪光，但忍住不掉泪，终於把爱人迎娶回门。新人进到新房內，依照传统习俗「坐长裤」，象徵稳坐財库，並互餵早生贵子甜汤，最后新娘出新房给男方长辈奉茶，迎娶仪式一切圆满。