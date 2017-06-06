香港《HK01》报导，今年国际中华小姐冠军余思霆及亚亚林宣妤加入TVB！

TVB官方网页有她俩资料。

林宣妤

TVB胜在有香港小姐，每年都会加入新血，剧集就可以多几位靚女看。不过，TVB近期已特別喜爱用某几位女演员，一剧播完，另一套剧再接捧，「咦？又是这位小姐！」，例如就是陈凯琳、蔡思贝，又或是一年有六剧都见到她的刘佩玥。不少网民都呻闷，究竟有无新鲜感？其实只不过年代变迁，新生代都要出现一下，不过TVB又真的用人用得太密了！

余思霆

报导称，TVB最近引进了两位新血，就是今年国际中华小姐冠亚军：余思霆及林宣妤，而TVB的官方网页已经有两人的资料，成为正式艺员。

网民未必知道两人是谁，已经够新鲜感。

国际中华小姐，左起季军冯盈盈（香港）、冠军余思霆（纽约）及来自吉隆坡的亚军林宣妤。

冠军余思霆被起底时，已见她经常来往香港玩，加上她胜出华姐之后，虽然观眾重点放在她有无整容，她同一时间都澄清了，並表示会考虑在香港发展，如今证明她想清楚，选择加入TVB，起码「树大好遮荫」，上星期的《Big Big Channel》发布会她已经开工。

林宣妤名副其实是名大美女。

至於林宣妤，她就是继杨秀惠后，第二个来自吉隆坡的华姐加入TVB大家庭。早前参选时，一眾网民人肉搜索她，眼见她的精致五官，表示她已经美过所有TVB花旦，直呼美到发光！

林宣妤

林宣妤

而且马来西亚向来盛產美女，例如林明禎、四叶草及李心洁等等，所以林宣妤在TVB应该非常「吃得开」，至少TVB剧未来可以有得养下眼，两人的爆红条件都蛮优厚。

林宣妤