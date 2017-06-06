江苏省常州市的淹城动物园5日在游客面前將一头活生生的驴子丟入虎圈的水池中，供老虎在水中咬死，长达30分钟的血腥场面嚇坏一眾游客。事件也引起眾多討论，有的人认为动物园的行为太过残忍，有的人则认为猎食是大自然中的正常现象，让老虎保持一点野性是好事情。

根据南京《现代快报》报导，事发当天有4名穿著雨衣的人，將一头驴子从货车上推落水中，嚇得周围的游客惊呼连连，接著虎圈中的老虎马上跳入水中，狠狠咬住驴子的脖颈，再次嚇得游客议论纷纷，「老虎来了！」、「不是吧？动物园怎么会这样子？」、「把小孩带走，太血腥了！」、「哇靠！哇靠！哇靠！」

在水中挣扎近30分钟以后，驴子终於不敌两头老虎，在水中瘫软下来，鲜血也將池水染成红色。一名目击者表示，驴子死亡以后，他看见工作人员又拉著一头羊准备丟下水，但后来又有另一群工作人员出现，阻止了丟羊行动，「车上还有其他的羊跟驴子，他们可能想通通餵了吧？」

事后有消息指出，动物园的有债务问题，为了省饲料钱，才会用其他活的动物来餵食肉食性动物。但园方表示，驴子不是他们丟的，执行的人是动物园的股东，和动物园有纠纷，「现在情况比较复杂，还在处理中，简单说就是內务有矛盾。」

餵活食的手段也在网路上引起相当大的討论，有的人认为太过残忍，「驴子也有尊严，为什么死前要那么痛苦！」、「这是餵食秀吗？让大家看著牠被杀？」、「动物园有很多小孩子，为什么要让小孩看这么可怕的东西！」但也有人认为这是正常现象，「猎食是野外的正常现象，让被囚禁的老虎找回一点野性是好事情。」、「很多国外的动物园也都会偶尔给肉食性动物吃活食呀，有甚么好奇怪的。」、「吃死肉、吃活肉通通都是吃肉，不用假仁假义的。」

英国《每日邮报》也报导这则影片，不少英国网友纷纷留言：「希望不要有孩子看到。」、「这太令我反胃了。」、「这动物园该关门了吧！」