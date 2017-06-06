（多哈、德黑兰6日讯）沙地阿拉伯带头与卡塔尔断交，导致食物运送受阻后，引发卡塔尔民眾断粮恐慌，首都多哈商家如临大敌，许多货架上民生品隨即被抢购一空。为防抢购潮蔓延，卡塔尔政府发出声明，表示海路和空运进口將维持开放，呼吁民眾没必要恐慌。

伊朗当局表示，会以海路出口食物给卡塔尔，伊朗半官方传媒引述农產品出口联会主席指，会输出食物到卡塔尔，並在12小时內到达。

卡塔尔是沙漠国家，没有农业，几乎所有食物都靠进口。该国三面环海，陆路仅与沙地一个国家相邻。据估计，卡塔尔40%的粮食从沙地经陆路进口。每天数百架货车通过沙地边界，主要是运送食物。沙地关闭边界后，卡塔尔只能依赖空运和海运。

半岛电视台报导，沙地週一宣佈与卡塔尔断交后，载著卡塔尔粮食的货车在沙地边界排长龙，无法入境。

外电报导，多国断交消息传出数小时后，卡塔尔首都多哈最繁忙购物区之一的「城市中心」（City Center）商场家乐福（Carrefour）超市出现排队人潮。

购物民眾的手推车和篮子满满商品堆如小山，架上的牛奶、米饭和鸡肉等民生食品被抢购一空。

阿拉伯新闻报（Arab News）推特写道：「沙地边境关闭后，[email protected] AtHome也留言：「卡塔尔出现恐慌，民眾抢购食物和民生必需品。真是非常悲伤。」

將引发通货膨胀

来自斯里兰卡的阿齐尔表示，家乡的亲人好友看电视新闻后纷纷打电话关心。他说：「我当时在睡觉，我家人从斯里兰卡打给我把我叫醒。」阿齐尔的手推车堆满尿布，是为了他18个月大的小孩。「我因为这场危机而来这里。」

顾问公司Cornerstone Global主任努赛贝说：「这將立即引发通胀，並直接影响卡塔尔百姓。」

他解释当物价升高，卡塔尔人將对执政者施加政治压力，要求换人上台或改变执政方向。

他指，许多卡塔尔人习惯过境，到沙地购买杂货，因为在沙地购物更便宜。边界关闭后，他们只能「捱贵货」。