（本报民都鲁6日讯）民都鲁肃毒组再立功！

民都鲁肃毒组在昨日一项突击行动中，成功逮捕2名涉嫌贩卖大麻的伊班籍男子，并起回多达64克的大麻叶。

民都鲁肃毒组警员接获可靠情报，并于昨午4时展开一项突击行动，在基都隆化粪池旁埋伏，成功发现一名行迹诡异的男子。

警员拦截男嫌后搜查他的手提包，成功在手提包内寻获15个装有大麻叶的小袋，全数重达32克，市价约1500令吉。

19岁的伊班籍男嫌犯被捕后，警员也顺藤摸瓜让他供出同党的藏身处。

警员随后在男嫌犯的带路下，突击达基都隆廉价屋第三期一住家，并再搜获重达32克，市价约1000令吉的大麻叶，同时再逮捕另一名22岁男嫌犯。

供应商用巴士寄货

警方也在搜查第二名男嫌犯的房间时，在他的窗台处发现一个疑是种植大麻叶的小花盆，所起回的物品已被带回警署进行化验。

22岁的男嫌犯向警方坦承，自己是透过电话与美里的“供应商”联系，在汇款给对方后，对方便会通过巴士将毒品寄来，他再到巴士站取货。

据第一名男嫌犯表示，他是于今年4月份，向第二名男嫌犯购买大麻后再转卖。

两名嫌犯被捕后，警员也对他们进行尿液检验，惟两人的检验结果都呈阳性反应。

民都鲁警区主任再拉尼警监已经证实此事，并表示将援引1952年危险毒品法令第39A（1）来调查两名嫌犯，同时也会继续追查是否有其他同党。