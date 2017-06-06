（伦敦6日讯）英国伦敦桥恐袭过后，反恐和保安政策瞬即成为本週四英国大选焦点议题。在野工党党魁科尔宾週一再向首相特丽莎梅发炮，指她2010年起出任內政部长6年內削两万警力，影响反恐工作，应为此引咎辞职。

特丽莎梅出任內长6年的政绩一直被视为其强项，她在恐袭后继续以「强大稳定」领导掛帅，今次被翻旧账恐怕会再打击选情。

科尔宾在週日有类似说法，指「保护公眾不能贪便宜，警察和保安部门必须得到所需资源，而不是削减两万警员」。

他又指沙地阿拉伯等波斯湾国家资助极端主义意识形態散播，批评特丽莎梅支持这些国家，令英国易受恐袭，又指她扣下不公开一份有关极端团体外国资金的报告。

特丽莎梅週一辩护指，当年虽削警力，但她保住反恐预算没有削减，而且有拨款增加武装警员数目。

特丽莎梅阵营反指科尔宾过去每个反恐法案都投反对票，反对警察可射杀疑犯的政策，又包庇过去从事恐怖活动的爱尔兰共和军。

特丽莎梅週日回应伦敦桥恐袭的讲话，指「够了就是够了」，「我国对极端主义太过包容」，被指是暗批科尔宾。

科尔宾指他一直支持警察为保护民眾性命可用必须的武力，但被批临时改变態度。

5建议加强监控

另外，伦敦桥恐袭事件反映恐怖分子用利刀、货车等简单工具发动袭击，令当局防不胜防，军情五处（MI5）计划向特丽莎梅提交多项加强监控疑似恐怖分子的建议。

《太阳报》指军情五处的新反恐建议包括：要求监察名单上的高风险人士佩戴电子名牌，以追踪及限制他们的行动；全面禁用无须登记身份的「太空电话卡」；租车前须经警方电脑检查身份；要求推特加强审查恐怖分子的讯息；增拨资讯为反恐热线聘请普什图语、旁遮普语、阿拉伯语、波斯语及乌尔都语接线生等。

特丽莎梅据报对军情五处遏止恐袭不力渐感不满，训令情报员要「紧贴」日新月异的恐袭威胁。一位白厅官员亦表示，近月英国接二连三发生恐袭，手段亦与过往迥异，反映当局有迫切需要检討疑似恐怖分子的威胁，涉及的除了3000名受监控人士外，亦要防范两万名名列资料库但被视为非活跃人士成漏网之鱼。

伦敦「公共权利组织」表示，对於政府有意集中以网络监控反恐感到失望，质疑此举可能会迫使恐怖分子转而利用更难追踪的暗网（dark web），是冒险做法。