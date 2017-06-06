（马拉维6日讯）菲律宾南部棉兰老岛马拉维市的战斗已经进入第二周，菲律宾官员週一说，伊斯兰武装分子在清真寺、隧道与地下室囤积武器和粮食，准备与菲政府军进行长期战斗。

马拉维的战斗延续至今，菲高级官员表示，政府军久攻不下，主要是因为仍有500多名民眾受困在交战区，使政府军投鼠忌器。

西棉兰老岛的军事司令官加尔维斯少將週一说，马拉维市內有约200名「马巫德集团」及其他武装分子，他们准备打持久战。

他说：「我们在夺回的民宅里，发现了大量的军火。「马巫德」武装分子即使打两个月，也不会挨饿……他们还有地下隧道与地下室，即使是500磅的炸弹也无法摧毁。」

他表示，早在政府军攻入马拉维市之前，武装分子已在清真寺及穆斯林学校等地点暗存物品。

杜特蒂限3天收復

目前武装分子在马拉维控制的地区已经缩减至占该市10%以下的地方。菲律宾总统杜特蒂 週六矢言將在3天內收復马拉维市，不过军方坦言不容易办到。

军方直升机週一继续炮轰武装分子据点。双方週日原本答应停火4小时，让受困的民眾逃离，不料战火重燃，解救行动中止。

帕迪拉说，至今有1467名平民获救，仍有500至600人受困，他们的粮食与食水已经越来越少。「我们有一些秘密通道，可以直达敌人佔领地。在这些地方，有时会看到一些老人家，因为缺乏粮食，他们身体虚弱，连走路都没有力气。」

总统府发言人表示，至今已有120名武装分子遭击毙，38名政府军殉职，此外还有20至38个平民死亡，以及超过18万居民失去家园。