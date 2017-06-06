香港有线奇妙台、ViuTV相继开台，无线依然无视竞爭对手，由上周一开始的黄金时段，播放10年前田蕊妮及苏玉华等主演的仓底剧《兰花劫》，观眾一下子重回標清年代，《兰》剧首周平均收视跌破20点，对比上周《不懂撒娇的女人》结局更跌了10.2点，最高流失达66万观眾，成无线歷年以来首周收视最低纪录，无线坚持不会腰斩，田蕊妮回应说：「收视我控制不到。」

电视圈进入战国时代，有线奇妙台及ViuTV加入战圈，无线早前以4K剧《不懂撒娇的女人》回应，標榜实境拍摄，加上宣萱及林文龙等好戏之人回巢，口碑及收视有不俗表现。但到上星期无线忽然以10年前田蕊妮、苏玉华及唐寧主演的仓底剧《兰花劫》，对撼奇妙台的韩剧《浪漫医生金师傅》及ViuTV由邵仲衡及尹扬明主演的自家製作剧《诡探》。

成歷年首周收视最低

5日无线公佈上周收视，《兰》剧收视惨淡，上周首播平均收视破20点，只有17.3点（约112万观眾），成绩不但低过今年低收视剧集《巾幗梟雄之谍血长天》及《我瞒结婚了》，成歷年以来首周收视最低纪录。当中以周六及周日跌幅最为凌厉，平均收视更跌低至15.3点（约99万观眾），较上周《不懂撒娇》大结局同时段，跌了10.2点，流失约66万观眾。

由田蕊妮老公杜汶泽主持的奇妙台节目《杜汶泽食住上》亦加入战团，上周六亦抢去《兰》剧部份观眾，不过无线发言人回覆媒体表示不会腰斩《兰》剧。

田蕊妮：没想过会播

田蕊妮5日回覆媒体电访，直言收视难以控制，她表示有追看《兰》剧，因为已经没有记忆，很想看回自己10年前的表现：「我会回想今时今日会怎么演，其实我真的没想过会播，收视成绩如何，控制不到，不会不开心。」

其实现时製作的剧集全部以高清拍摄，《兰》剧放了10年，除了画质粗糙追不上，剧中有4位演员亦於过去10年间先后过世，包括陈鸿烈、鄺佐辉、鲁芬及曾守明，更有人指这套剧的题材疑抄袭2005年开播的美剧《越狱》（Prison Break）。

另外，通讯事务管理局办公室发言人表示，《兰》剧收到3宗投诉，主要投诉內容指不满黄金时段播陈年旧作、题材过时、画面质素差及有蟑螂大特写。