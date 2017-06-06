（雪邦6日讯 ）亚航首席执行员丹斯里东尼费南德斯认同华文的重要性，他直言，諳华文和英文的人拥有巨大的优势，若他諳华文，生活將会更轻鬆。

他表示，大马的优势就是多元社会，而在这种情况下，大马人可以学会多种语言，进而形成大马人的优势。

他分享自身经验说，他曾在中国出席一场活动时，「秀」了几个华文单字，接下来行程相较之下更为顺利。

他坦言，「他们意想不到的人突然说了华文，当下他们就会感觉惊讶，那感觉是不一样的。」

他也自嘲自己语文能力差，不仅不諳华文，马来文的水平也差强人意，连在法国居住多年，也不太会说法文；因此他不曾报读任何华文课程，只暗自猜想自己若懂得华文，相信会有比现在更平步青云的人生。

东尼费南德斯也是大马爱普森学院（Epsom college）董事长，他今天在大马爱普森学院將汉语水平考试（HSK）纳入中文课程大纲推介礼上受访时，如此表示。出席者包括该学院校长马丁乔治和华文组主任文力。

东尼费南德斯指出，爱普森学院给予学生更多的选择，让学生可以选择接受最好的华文教育。

「我坚信，拥有更多的选择，就能拥有更多的机缘。」

爱普森学院是国內首家將汉语水平考试纳入课纲的英国国际学校，该校学生从7年级开始就会学习华文，每週课时最高达6小时。

马丁乔治直言，隨著时代改变，现在华文是比英文还重要的一种语言，因此爱普森学院之前就已经开始开办华文课程，让学生能学习多一种语言。

他说该校华文课程以培养流利的读、写、说能力为主，同时也会在课堂上让学生接受中国文化和歷史的薰陶。