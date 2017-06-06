（吉隆坡6日讯） Felda环球投资（FGV）总裁兼首席执行员拿督扎卡里亚即日起被暂停职务，虽然FGV在信函中表名是为了调查阿富汗公司Safitex逾期付款之事，但扎卡里亚表明此事可能另有隱情。

根据《新海峡时报》报导，有关安排相信是为了调查阿富汗公司Safitex逾期支付款项给FGV子公司德利玛石油產品公司之事。

扎卡里亚今早在联邦土地发展局环球投资办公室收拾物件时对媒体表示，该局主席丹斯里莫哈末依沙是今日发出信函里，通知他在该局的所有职务皆被暂停。

他说，这算是调查的一环，而他对这样的安排没有异议。「我对没想到事情会发展成这样，那其实不是一件大事，但我可以接受这样的安排。」

不过，根据马来报章《每日新闻》报导，他则指出，Safitex逾期缴付的款项，其实只佔FGV收入的0.2%左右，不至於需要暂停职务，而他相信这背后可能有其他原因。

他说，在5月31日下午4时与两名公司秘书的会面中，莫哈末依沙第一次提出要求他停职的事情。

「我那时候愣住了。我为什么会被勒令停职？依沙说是因为Safitex欠款，我则回应说，Safitex不是问题，我向他解释了很多次，我觉得这不是问题。」

「我曾经试图要首相对此做个决定，可是到现在都还没能见到首相。」

他也揭露，他在5月31日的一场会议中，莫哈末依沙突然指示他和FGV首席財务员阿末提夫里离开会议现场，而董事局稍后再召开3次会议，但他没有被通知。

「我也很担心，因为我们是上市公司。这件事情相当敏感，如果我身为董事却不知道董事会议里面发生什么事情，这也很难处理。」