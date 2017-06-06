（新山6日讯）52名来自中国及台湾的男女因涉及「澳门骗局」而被逮捕，今日上午被带往新山推事庭提控。

52名被告分別是在5月24日和6月1日落网。警方援引1959/63年移民法令第6（1）（c）项条文（没有准证入境我国）进行提控，52名被告均不认罪。案件分別在6月14日和7月12日过堂。

（摄影，杨金森）

今年5月25日，武吉安曼商业罪案调查局（网络罪案及多媒体）副总监拿督卡马鲁丁宣佈，警方成功捣破「澳门骗局」（Macau Scam）诈骗集团的电话中心，逮捕50名中马臺集团分子。

他透露，该局联手柔州警方分別到柔州6处展开突击行动，逮捕43名中国籍男女、5名臺湾男子及两名大马男女（年龄介于20岁至30岁）。警方也在行动中起获46臺手机、21臺手提电脑及多张诈骗「剧本」等干案工具。

「澳门骗局」的干案手法，是指受害者涉及不法活动及其银行户头將冻结，並指示受害人將存款转入特定户头而骗走款项。

警方把这类电话骗局称之为「澳门骗案」，原来此电话骗局最先源自澳门，初期的欺骗手法是受害者接获澳门博彩公司的报喜电话，以三寸不烂的舌功让接听者以为被財神爷选中得奖，最终却被要求交付大笔款额的报税手续而中招，所谓的奖金没到手，反而被骗走银行存款。