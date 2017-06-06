(本报古晋6日讯)因为法庭不能对任何政府机构发出禁令，所以砂行动党才没有提出申请，而是决定明天以埔奕区原任州议员陈长锋的名义，向古晋高庭申请发出原讼传票，希望选举委员会收到相关传讯后，能押后埔奕补选的日期，避免影响法庭的裁决及阻挠司法程序的进行。

砂行动党主席张健仁今日在该党总部召开的新闻发布会上发言时，针对该党为何不申请禁令阻止埔奕补选的提问，向媒体如是解释道。

他说，按照共和联邦国家沿用的英国普通法，法庭不能对任何政府机构发出禁令。

一旦砂立法议会议决终止陈长锋州议员资格的诉讼案件被带上法庭，他进一步指出，任何理性的政府机构在收到传讯后，都应该自然地将埔奕补选押后举行。

押后补选以示尊重法庭

他更指出，若选举委员会在有关诉讼案有所裁决前就举行补选，此举就形同是阻挠司法运作。

“任何理性的政府机构都不会这样做来阻挠司法运作，但如果政府不理性行事的话，那就是另一回事了。”

无论如何，他冀望，一旦有关案件被入禀到法庭，选委会能够通过押后补选来表示对法庭的尊重。

“我们也将把副本送到选举委员会，看该局有何反应。目前距离补选提名日还有10多天的时间，所以该局还有充裕的时间做出反应。”