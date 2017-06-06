（香港6日讯）张智霖与陈慧琳5日出席美心月饼员工誓师大会，张智霖早上刚从伦敦返港，对于当地发生恐怖袭击，张智霖说﹕「幸好看球的场地位于威尔斯，距离伦敦有3小时的火车车程。原本难得一家人去当地看欧联，心情很兴高采烈，但听到发生恐袭事件，令心情大打折扣。」

张智霖表示看毕球赛返回伦敦时，看见当地明显加强保安，而他已想好如何处理突发危机。问会否减少欧游？张智霖说﹕「世界变得很不安全，原本去欧洲旅游是一件开心的事，现在才发现香港才是最安全的地方。」

张智霖还自爆有人群恐惧症，人多就会呼吸困难。对于他在直播片段中，慕童一直用流利英语对答，在旁的妈妈袁咏仪出言相劝，要求他说广东话却不得要领？张智霖说﹕「我靠儿子练习英文，因为习惯用英语与儿子沟通，而儿子与妈妈或者婆婆沟通就会用广东话，可能当日我在场，儿子就放任一些，都是我的错！」他指儿子中文程度不差，华语乃全班第一，因全班都是外籍小男生。

陈慧琳直言原先已订好机票和酒店住宿，准备暑假一家四口到伦敦旅游，当得悉美国乐坛小天后阿莉安娜格兰德（Ariana Grande）上月在曼彻斯特演唱会发生炸弹恐袭后，即时取消行程。

陈慧琳说﹕「虽然取消要扣30%订金，但真的不敢去，我自己一个人就不怕，但有两个小孩，抱著走很危险。暂时未决定改去哪里，想到若去美国，同样危险，我们又不想到亚洲，因为难得暑假可以走远一些。」陈慧琳指两个儿子的语言习惯都是英语为主，但生活中希望多说华语。问到会否听她的广东歌当作学习？她说﹕「我很少在家听自己的歌，很尷尬，我怕他们听到吐。」