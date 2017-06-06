（吉隆坡6日讯）大马5月份棕油库存预料按月上扬0.6%，至161万公吨，再次打破纪录，创下自去年12月以来的新高水平，这主要是因为棕油產量增长写下7个月新高。

根据《彭博社》向8名园主、交易商和分析员进行调查的预估中值显示，大马5月份棕油库存料走高，他们预测的库存量介于155万至170万公吨。不过，有2名受访者则认为5月份库存將下滑。

与此同时，调查结果显示，5月份棕油產量预计按月增加5.8%，至164万公吨，是自去年10月以来的新高。出口则估计按月上涨13%，至145万公吨，是2016年9月来的新高。

大马棕油局將在本月13日（下周二）公布5月份棕油数据。

棕油期货最长跌势

原棕油期货价格在5月份继续呈跌，是连续5个月按月下滑，这也是自2005年以来最长的跌势，主要是因为交易商预期大马和印尼的產量將在厄尔尼诺乾旱现象消退后反弹。

全球最大棕油种植公司–FELDA环球投资（FGV，5222，主板种植股）预期未来数月的產量將增加，该公司同时也预测下半年的棕油价格將处于每公吨2500令吉至2750令吉之间。

不过，Okachi大马私人有限公司销售经理马锡罗（Marcello Cultrera）表示，「整体来说，供应量並不如预期般强劲。」

他补充说，棕油价走势预计將处于中和至倾向上扬的格局，直到7个月份，一些胥视需求。

大马衍生產品交易所的8月份棕油期货价格昨天微升0.1%，至每公吨2499令吉。年初至今则下跌了20%。截止今天下午5时闭市时，8月份棕油期货价格报每公吨2499令吉。

《彭博社》调查显示，5月份產量触及2015年以来的新高。而联昌国际期货向园主进行调查结果所得，產量增长预计在6月份放缓，因为大马和印尼种植园的多数员工为穆斯林，他们將在6月庆祝开斋节。

兴业投行期货和大宗商品部副总监邱东尼（译音）指出，隨著开斋节假期到来，6月份產量预计將微幅下滑2%到3%，这有助于支撑棕油价格。

「近期的棕油价格估计在每公吨2450令吉至2650令吉之间。」

5月出口涨15%

全球穆斯林庆祝开斋节带动棕油的消耗量，因为棕油可作为食用油，以及用来製作节庆糕点。

根据货柜调查公司–SGS指出，大马棕油在5月份的出口按月大幅上涨15%，主要是出口至印度、巴基斯坦、伊朗、欧洲和东南亚。