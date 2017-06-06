（梳邦再也6日讯） 6岁的印裔女童自母亲去世父亲失踪后，就被交给远房亲戚照顾，孰料每天却因为小事而遭到虐打，连邻居也看不过眼，向警方报案將施虐者绳之以法！

昨日在面子书上广传一则视频，该女童疑因吃饭时不慎將饭溅落地板上而遭到祖母级的老妇（69岁）责怪，隨后她拿起饭勺不断棒打女童的手臂及头部，甚至掌摑。儘管女童在被毒打的过程中不断哭喊尖叫並求饶，但是施虐者却不曾停手，毫不理会。

当事情曝光以后，警方迅速开案调查，並將嫌犯逮捕归案，同时援引儿童保护法令第31（1）（a）条文，於今早將她押上八打灵再也法庭申请延长扣留7天至本月12日。

由於在视频中也附上嫌犯的住家地址，因此记者在今日重返现场时，发现大门前聚集了一眾打抱不平的居民及亲戚，他们大声谴责嫌犯的行为之外，更將花盆丟入其住家，由於现场人数眾多，甚至一度造成住宅区塞车。

居民阿斯兰（73岁）表示，受害女童是女嫌犯的远房亲戚。女童自小因母亲去世、父亲不知去向的情况下，被亲戚送到女嫌犯家照顾。

女嫌犯几乎每天都会施以毒手，经常可听到女童的哭声。

另名邻居指出：「我曾和她（女嫌犯）聊天，得知她並不喜欢该女童，因为她很调皮，而且亲戚给她照顾女童的钱很少。我也问她为何要时常责骂及打女童，原来是因为女童不肯吃饭。」

不过他认为，每个人的食量不一样，即使女童不吃饭或调皮一些，也不至於被虐打。

他说，女嫌犯的脾气相当暴躁，经常与人闹不和，儘管邻居劝告她不要再如此对待女童，她都不理会，甚至会回骂对方。

「我每天早上醒来或者晚上睡觉前，都听到女童哭声。我的孙子听到这些打骂声，也会感到害怕。也许是这情况已久，邻居都可说是习以为常了。」