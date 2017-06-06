（梳邦再也6日讯） 女童的舅舅谴责拍摄视频者竟不阻止嫌犯施暴，反而忙著拍摄！

「连一个小狗都尝试保护小孩，为何一个大人不要试图阻止？打人的固然有错，但不阻止这行为的人也有错，我不排除会对此报警。」

女童舅舅从广传的视频中得悉侄女被虐待之后，立即向警方报案，並自拍一个视频表示要带女童到医院检查伤势。

同时，他也谴责拍摄视频者竟对眼前的暴行无动於衷，令他深感痛心。

此案曝光之后，在社交网上流传多个相关视频，包括民眾到场谴责老妇等。不过，老妇在面对眾人的质问时，却矢口否认有虐打女童，更反驳她只是作势要打女童，没有使出力气虐打。

而且，她也声称该视频为旧视频，不满民眾旧事重提。

6岁的印裔女童自母亲去世父亲失踪后，就被交给远房亲戚照顾，孰料每天却因为小事而遭到虐打，连邻居也看不过眼，向警方报案將施虐者绳之以法。

昨日在面子书上广传一则视频，该女童疑因吃饭时不慎將饭溅落地板上而遭到祖母级的老妇（69岁）责怪，隨后她拿起饭勺不断棒打女童的手臂及头部，甚至掌摑。儘管女童在被毒打的过程中不断哭喊尖叫並求饶，但是施虐者却不曾停手，毫不理会。

当事情曝光以后，警方迅速开案调查，並將嫌犯逮捕归案，同时援引儿童保护法令第31（1）（a）条文，於今早將她押上八打灵再也法庭申请延长扣留7天至本月12日。