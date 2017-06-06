评论: 杨善勇

身为医生，敦马哈迪医生喜用新药。行政机制，治理国体，领导本党，皆是这样。学者剖析，也难以理解，常有「千头万绪，捉摸不定」（impossible topredict）的感慨万千。

本身所行，亦然如此。32岁之壮年，请辞高职，新设诊所。上任不久，新政打出「廉洁、高效、诚信」的口號，隨之转圜，向东学习，跟著推出马来西亚大宝號，还有土產的国產车。

全是新意。挑战王室，造建新城，放眼新知，那一条超级多媒体走廊，是经典之作，这个国家从此衔接了网络的五湖四海。总而言之，马哈迪医生独闢蹊径，不拘成规，跟著提出了2020年的宏愿，反击敌对阵线。

副揆和自己对著干，他马上开铡锄掉。罢黜了曾有亚洲最佳財长之誉的副手安华，马哈迪医生索性自己来，新任国库的大掌柜。转身而去，他的行径，也是空前的：提前预告，自定退休的大限。

说是这样，国事天下事，他始终事事关心。当时83岁高龄的他，改在部落格点评，轻轻鬆鬆地绕过主流媒体的封杀，首相阿都拉因此被打得没有还击之地，最终被迫黯然下台。

成立新党，马哈迪医生是玩真的。加入面子书的无边世界，他借用面子书所有的架构和便利，急起直追，卯足全力，爭取新世代；希望大步走出了红海，贏得多议席的选票，重新回到布城。

当然，耄耋之龄，虽有资歷，也有局限。年届91岁了，他不会上阵国会，不可能再任首相。儘管这样，他也坦言，他怀抱了22年治国的经验，希望对（未来的）新组政府和国家领导有所助益。

咦，这么一说，难道马哈迪医生从新加坡模式得到灵感，要任新內阁的资政，从旁指点？是耶，非耶，一切言之过早。但他处世的不按牌理，清晰可见，迨无异议。