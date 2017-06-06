评论: 林志权

香港艺人林雅诗在文冬文化街直播「遇劫」的事件引起了国內民眾的密切关注，而国外媒体也爭相报导了有关遇劫的新闻。虽然事后林雅诗在面子书澄清並表示道歉，但显然她这种不负责任的行为对于我国形象已经造成了伤害，而且她本人的道歉確实也有欠诚意。

其实这起假遇劫事件原本只是简单的恶作剧，若是发生在其他国家也不过是件小新闻，但这起事件最终会演变成如此严重，包括全国警察总长提议要禁止她再度入境等，都是因为这起假遇劫事件戳中了我国治安败坏的死穴，虽然假劫案对于我国形象有所影响，但真正导致游客却步于大马的原因確实是我国恶名昭彰的掠夺案件，一起又一起的血案才是真正影响著我国印象的根本因素。

自发性组织也重要

根据內政部所提供的数据，截至2016九月，我国共发生8万5049起罪案；其中掠夺案件就佔了2379起，这相比起同时期的1747起，明显增加了632起，增幅高达36.18巴仙，情况实在是令人非常担忧。

因此，若要解决国內的掠夺案问题，首先警方必须要更有系统性的展开巡逻工作，根据笔者过往所参与过的一些防范治安研討会中得知，往往掠夺匪在得知该黑区有警方加强巡逻后便会转向其他地区犯罪，因此警察不仅要加强巡逻，更要增添警力，这样才能真正的维持和提高该地区的安全。

此外，政府也应该在国內各大城市和犯罪黑区安装更多的闭路电视设备，而且也必须监管闭路电视的画面质素，避免因画面质量欠佳的问题，而让涉案者逃脱，也增加了警方破案的难度。

当然解决掠夺案不能单方面依靠警方，民眾的自发性组织也显得非常重要，在国內已经有越来越多民眾自发性的成立起义务巡逻队和治安队等，这样除了可以更好的保护自己的家园之外，也可以在现阶段配合警方的行动，联手减少国內的犯罪率。

掠夺犯在我国恶名昭彰，在现有的法律下，犯下掠夺罪可判最高20年监禁，並可另加罚款或鞭笞。但由于掠夺过程中经常导致受害者受到重伤或意外致命，因此政府应该提高对于掠夺犯的刑罚，让犯案者能够得到应有的惩罚。

虽然林雅诗遇劫的事件是假的，但掠夺案在我国的危险却是真的，我国名声不会因为一起假新闻而受到打击，但治安败坏的威胁却是无时无刻的影响著国人的安全。我国是个多元而美好的国度，得天独厚，多年来虽免于天灾，但却依然摆脱不了人祸犯乱。