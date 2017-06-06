（香港6日讯）吴綺莉和女儿吴卓林频频出现风波，年底將18岁的吴卓林，今年3月再与妈妈爆发衝突，吴綺莉更涉嫌刑事恐嚇被捕，吴卓林则一度入院留医，日前才出院。母女再度团聚，冰释前嫌，关係缓和。4日，吴卓林被拍到一大早就前往一名外国的女性朋友家，直到翌日都没有从那里离开，而外国友人貌似就是妈妈之前担心她交友不慎的对象。

近日有报导指吴卓林出院后，仍继续与一名外籍同性好友密会，该位密友A小姐被起底，是年约30岁的加拿大网络红人，在港生活。A小姐在Instagram中上载的照片，大部分是低胸打扮兼化浓妆，造型似大眼洋娃娃，更不时秀手臂纹身。

有指网红密友A小姐之前当过幼稚园教师，与吴卓林相识约一年，两人交友后形影不离，吴卓林更被爆曾带A小姐回家住接近一个月。其实早前吴綺莉和吴卓林关係恶劣期间，吴綺莉曾承认吴卓林经常带一个年约30岁的女子回家过夜，两人甚至关上房门，还指吴卓林沾染不好及奇怪行为。

媒体追问封口不答

吴卓林5日中午2时许外出，只见她身穿黑衣服、黑裤，边走边听歌，记者问到是否去找好友？她说：「不是！」当问到妈妈可有关心或干涉交友问题时，她却没有回答，便乘德士离开。两小时后见吴卓林返家，问是否回来跟妈妈吃晚饭，她未回应便箭步上楼。

吴綺莉接受港媒访问时表示，那名外国女生是女儿的闺蜜兼家教，会免费教卓林数学，最后还帮女儿澄清，跟任何一位朋友出去都会先跟她报备，也有信心爱女不会被带坏。