（本报亚庇六日讯）被行动党冻结党籍三个月的甘拜园区州议员艾德温博西，不排除另投他党的可能。

他说：「一切视情况而定……；我还有三个月的时间考虑。」

艾德温今日出席新布兰六六空难纪念碑追悼仪式后，受询时这么表示。

艾德温被民主行动党以损害党声誉为由，而遭冻结党籍三个月后，一度盛传他将加盟以拿督沙菲益阿达领导的沙巴人民复兴党。

不过，在与沙巴人民合作党主席拿督亨利努斯阿敏的团队，齐齐在六六空难纪念碑前献花后，加之他之前表示要在纪念碑前寻找灵感，引起他将加入该党的揣测。

他说，他已阅读了民主行动党纪律委会的电邮，惟仍不同意该党冻结其党籍所给予的理由。

「我被冻结党籍，说明了一位不值得信赖的领袖可被容忍。」

他表示，虽然他曾透过内部管道，表达其不满和意见，但党内仍有人对其做法感到不悦。

「作为一位政治人物，必须秉持自己的个性，我不会对任何不满忍气吞声，我已将有关问题向支持者反映。」

另外，亨奴斯受询时表示，艾德温会以行动党议员身份与该党合作。

对于艾德温会否加入该党，他也卖关子的表示，时间将是最好的证明。

声称欢迎艾德温时，他说，该党可与行动党议员合作，因为彼此有共同的奋斗目标。

「我曾与艾德温交谈，发现我们的目标和愿景多有相似之处。」

他也指出，他甫与行动党国会领袖林吉祥及该党沙州其他领袖言谈甚欢，共同合作不成问题。「基本上，我们愿与其他反对党合作。」

他说，该党可以自己派候选人上阵，也可以支持目标相同的他党候选人，人民合作党的目标是换政府。