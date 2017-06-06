（本报亚庇六日讯）一只身长十尺、重卅五公斤的大蟒蛇，今午竟潜入甘榜里卡士的住家，生吞一只猫。

民防部队接获投报后在第一时间赶抵，惟村民却支唔以对，称大蟒蛇被村民成功围捕后，却不知所踪。

民防部队的队员在两名警员的陪同下，在甘榜内经过一个小时的搜寻后，终成功在甘榜内的坟场里，找出已被置入一个麻包袋里的大蟒蛇。

村民相信是在捕获该只大蟒蛇之后，将大蟒蛇绑入麻包袋里，再置放在坟场的大树旁，图欲转卖。

亚庇民防部队负责官麦士威说，该部队是于今午三时卅七分左右，接获里卡士甘榜占巴卡一村民的投报，称一只大蟒蛇潜入其屋里，生吞了一只猫。

民防部队接获投报后，亦于第一时间内赶抵案发现场。

惟民防部队赶抵时，却不见该只大蟒蛇，村民又支唔以对，称该只被捕后的大蟒蛇，已经不知所踪。

民防部队在起疑之下，与两名赶抵的警员一同在甘榜范围内寻找。

经过了一个小时的寻找之后，民防部队及警方人员，终在甘榜坟场内的大树旁，发现一个麻包袋。

民防部队的队员打开该麻包袋时，发现里头藏着一只大蟒蛇。

经过与警方讨论之后，民防部队将该只重约卅五公斤的大蟒蛇，带回亚庇民防部队的行动室，并将移予州野生动物局，以作进一步的行动。