（本报亚庇六日讯）沙巴六六空难纪念日成为一众反对党，高喊延续已故首长敦法史蒂文等人斗争的目标。

不管是全国性政党或本土反对党领袖，今日不约而同率领一众党员，前往新布兰六六空难纪念碑，向在一九七六年六月六日空难身亡的本州已故众领袖献花致意和追悼，他们过后均异口同声将延续彼等的斗争，同时让新世代觉醒他们为本州做出的斗争。

今日前往追悼的反对党，分别有以本土政党为主的沙巴联合阵线、民主行动党、公正党、马来西亚人民联合党和沙巴人民合作党。

亲沙巴联合阵线的非政府组织–沙巴精神主席哈鲁殊达明代表该阵线发言时，要求公布六六空难事件的真相，同时建议将六月六日列为公假。

他说，据其所知，当局以该事件列为机密为由，他对此感到费解。

询及该起空难的家属曾要求将事件沉殿，以免触起伤心往事，哈鲁殊表示，家属是其中一方，人民是另一方。

「人民现在要知道真相，我相信他们（家属）也要知道真相。」

参与追悼仪式的该阵线领袖，包括该阵线主席拿督末诺曼梳、沙巴立新党主席拿督杰菲里吉丁岸、沙巴人民希望党主席拿督拉津奥金、沙巴进步党主席拿督杨德利等。

据哈鲁殊估计，出席今天追悼仪式的该阵线成员约有五百至六百人。

另外，民主行动党国会领袖林吉祥也声称，包括「双六」在内，宣誓石的三大承诺精神也必须被延续，尤其是面临即将来临的大选。

他说，六六空难事件将本州人民凝聚一起，成为马来西亚精神的最佳典范。

他重申，在全球陷入恐袭阴影之下，本州各族人民的和谐相处可成为我国和世界的模范。

同时，沙巴人民公正党副主席拿督约翰干尼也强调，上述已故领袖为本州斗争的精神不会戛然而止，该党会持续彼等的斗争。「我们要让后代人看到我们的斗争。」