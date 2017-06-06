（本报美里6日讯）比尔加勇被枪杀案今日判决后发生一起小插曲，比尔加勇家属团闻判后深感不满，一名身材魁梧的土著男子突然闹场，除了出言恐吓，更一度险与警方人员起冲突，现场气氛一度紧张!

此案三名被告拿督李志坚、李章伦及陈伟忠获判无罪释放，比尔加勇的家属及亲友们无法接受事实，步离法庭后群聚在法庭大厦前，大概有40、50人久久不愿离去。

此案在今日上午11时许开审，审决后半小时获释的三人仍未被带离法庭，因法庭大厦前门挤满比尔加勇的亲友，所以三人被警方安排从后门离开。

不过当他们三人尚未离开法庭前，2名土著男子率先走到法庭后巷，当中一名身材魁梧的男子更是在见到一旁的男女后，开口爆粗大骂，并出言恐吓，连在场的警员也听见。

爆粗恐吓

较后2名男子企图闯过警员的守卫冲上楼，经警员一阻而转身离去，惟没多久身材魁梧的男子又单独返回法庭后巷，再度开口朝一群男女开骂。

一名男子被土著男子呛声“你们不是拿督李的人，那么在这里干嘛?”后者竟回应：“我是记者!”，令现场正牌记者傻眼。

警方人员见有人闹场后，马上加强法庭的执法工作，数分钟后数名刑警迅速出现在法庭后巷维持治安，而被土著男子呛声的该群男女亦迅速离开。

基于“魁梧男”突然闹场，使到现场气氛一度紧张，警方马上加强人马在法庭后巷，更不乏荷枪实弹的警员坐镇，严阵以待，以阻止闲杂人等接近获释的三人。

警加强后巷警力

大概中午12时左右，一辆黑色的豪华“褓姆车”停泊在法庭大厦后巷，司机步入楼梯间后不久，拿督李志坚第一个露脸，不过当步出楼梯时发现有媒体驻阵，火速缩回楼梯，再出现时已见戴上口罩及墨镜。

李志坚率先大步离开，紧跟着是李章伦及陈伟忠。彼等步伐快速，跳上车后司机即踩油离开。

尽管李志坚等三人乘车离去，在法庭大厦前的一大票人却不知情，当发现李志坚等人的车辆已远去，现场有人不禁高声咆哮，而此时魁梧男又与警员险起冲突。

惟现场的警员及时阻止，把双方支开以避免发生不愉快事件。

无论如何，此案判决前后，法庭未见美里公下党主席张有庆出现，然而行动党的陈长锋及许溧根，以及公青团团长张佳骏等人皆出席在美里法庭听审。