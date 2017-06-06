（布城6日讯）来自中国的完美集团约3500人从本月3日起陆续抵马，参与研討会兼旅游，其中今午就有约600名「完美人」分批前往参观布城清真寺，令现场顿时涌入大批人潮，非常热闹。

600名「完美人」是于今午2时陆续抵达布城清真寺，并在各別导游的带领下，进入清真寺参观，粉红的清真寺外观也吸引了不少访客举起相机或手机拍照留念。

樺锋旅游有限公司董事经理梁伟虹接受《东方日报》电访时指出，3500名完美集团的代理是从本月3日起陆续飞抵我国逗留多天，并分成吉隆坡檳城团或沙巴吉隆坡团，最后一批的旅团將于11日结束行程回国。

「抵达吉隆坡的这段期间，他们將被安排参观吉隆坡多个景点，包括独立广场及柏威年广场等，同时也会到访布城。」

据了解，今午到访布城清真寺的「完美人」旅团，有者是刚从中国飞抵我国，有者则是结束沙巴的行程抵达吉隆坡。

导游陈彼得说，3000多名「完美人」是分批抵达大马，他所率领的团队则是昨日才从深圳抵马，接下来数日內会逗留在吉隆坡，之后將于本月8日前往文冬，并参与完美集团大会，最后再前往檳城。

受访的「完美人」对于大马的印象，离不开美食和热情，其中最令他们印象深刻的美食莫过于是榴槤和海鲜。

车莉莉接受本报访问时形容，大马是个热情的国家，人们笑容很纯朴，並且有许多好吃的美食，其中最令她难忘的是香辣螃蟹。

杨绪也说，提起大马，首要想起的就是榴槤，其象征性就好像中国国宝熊猫一样，但榴槤的味道，他却不敢恭维。

「马来西亚看起来，环境还是挺乾净的。」

2名刚结束沙巴行程飞抵吉隆坡的杨荫昌及刘艷芳则对大马的天气，有很深的感触，并直言，吉隆坡如今的气候比沙巴更猛烈。

刘艷芳认为，沙巴的气候给人的感觉，就是带有潮湿，但今日来到吉隆坡，却觉得阳光很猛烈，太晒。

杨荫昌则说，这是他第2次到访马来西亚，沙滩、阳光及气候宜人就是大马给他的印象，数天前飞往沙巴时，也参观了当地多个景点，包括神山。