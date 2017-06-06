（居鑾6日讯）银行防呆账严选贷款者加上新车优惠多等多重因素夹攻，二手业者透露过去一年生意对比前年额锐减40％，生意陷入寒冬，业者大嘆吃不消。

居鑾汽车摩哆商公会会长李自健接受《东方日报》访问时分析，造成二手车业陷入寒冬的主因是银行紧缩贷款政策，导致顾客不易获得贷款，进而使需求大减。

「到车行选购二手车的顾客其实没有显著减少，但过去10名车主要购买车子，至少有8至9人能够顺利申请到贷款，如今只有约5人能顺利拿到贷款。」

李自健分析，过去申请者较容易获得高额的贷款，以一部车龄3年售价5万令吉的二手轿车为例，过去要贷款90％（4万5000令吉），分期7年摊还是轻而易举的事。

他说，如今银行则会要求购车者多付首期，以及更为严格审核借贷者的偿还能力，导致合格借贷者数量骤降。

「其次，过往银行每年4月都会更新一次各类汽车贷款额的准则，二手车行就会以此制定售价，否则售价若高出与贷款额，购车者就必须付出更多的首期，导致购车者却步。」

李自健续披露，自2016年开始，本应一年更新一次的贷款额的准则次数变成两次，导致二手车行在收购汽车本应有利可图，却在银行更新贷款额准则后变得容易亏损。

新车借贷有优势

他举例，车行在2016年10月以14万5000令吉购入一部二手的宝马轿车，根据当时银行的贷款额的准则，该豪华轿车可借贷15万令吉，因此依照车商判断是有赚头。

「然而，银行在最新的贷款额的准则却公佈这一款轿车只能获得12万令吉的贷款，在这种情况下我们就不可能把售价放在15万令吉，最后我只能忍痛以12万令吉的价格出售。」

他申诉，银行新的作业方式使得二手车商在经济不景气时刻更难经营，许多同业纷纷都向他抱怨平日的经营成本如店租、水电、工资等，在销量下跌之时已压得商家喘不过气，如今再加上这一层不稳定因素，更是雪上加霜。

除了银行因素，李自健分析指我国新车的销量向来也比二手车来得好，主因是新车贷款上拥有较长摊还期限，且可借贷较高的数额，加上新车拥有3至5年的保用的期限，因此购车者也会在维修费用上的角度优先考虑购买新车。

李自健也直言，除了上述理性因素，购车者倾向购买新车另一大原因是因为近年来各大车厂都不断推出新车款强攻市场，使得购车者对崭新车款跃跃欲试的心態所致。

「比起过去，近年来的汽车品牌为了满足顾客，可说是推陈出新，几乎每一年都作出改版，可能稍微改变外观、增加雾灯或一些小配件，就能成功吸引顾客购买。同时，这也加快了旧车款折旧贬值速度。」

与银行协商解救业者困境

居鑾汽车摩哆商公会会长李自健坦言，目前二手车商业者的困境仍需要泛马汽车银业联合总会通过与银行的协商才能改善，否则有兴趣购买二手的顾客依旧无法取得贷款，即无法改善二手车滯销的困境。

史无前例新低价

他续说，目前二手车的价格已跌至史无前例的新低价位，一些非常畅销的日本、韩国车款在使用2年至3年后的价格原本应尚价6万令吉，如今的售价却比过去低了至少10％。

「二手车行业者的困难时期也正是购车者的良机，购车者不妨考虑购买车龄尚浅的二手车，在如今经济不景之时量力支出。」

汽车销售员卢芳维接受《东方日报》访问时则说，今年他所任职的车行月销售额平均只有10至15辆，比起去年的平均20辆来得少。然而，面对经济不景气，他表示二手车商仅能依靠专业的服务態度取胜。

卢芳维坦言，购车者在心態上倾向于选购新车属人之常情，毕竟开新车是一般普罗大眾內心的渴望。

尽管如此，他呼吁中低收入者量力而为，可先购买一部实用的二手车代步，等未来收入增加了再换新车也不迟。