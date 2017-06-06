（吉隆坡6日讯）前首相敦马哈迪澄清，他早前走访中国吉利，是希望洽谈为普腾汽车装上富豪汽车引擎一事，而他也曾为普腾提出各种改革建议，却被普腾全盘拒绝。

他今日在部落格撰文写道，他承认自己曾到访中国的吉利，也曾到访瑞典的富豪、英国的捷豹、日本的日產和丰田以及德国的福士伟根。

「我到世界各地去探访汽车製造商，是要脱售普腾，但是我失败了。看到其他人成功了，我恭喜他们。」

马哈迪也语带讽刺地写道，他之所以会失败，这或许与他提出想吉利购买引擎有关。

「吉利拥有富豪汽车，我发现富豪汽车的引擎很好。普腾的引擎不被欧洲所接受，若装上吉利或富豪的引擎，我们將能够符合欧盟6期（Euro 6）的標准。」

他指出，英国以前是普腾最大外国市场，但现在却因无法符合欧盟5期（Euro 5）的標准，一辆都卖不出。

他说，他曾尝试提升普腾的引擎，也曾建议生產皮卡车（pick-up truck），但都遭普腾拒绝；本田不允许普腾將装置本田引擎的將相（Perdana）轿车出口国国，而他建议为將相装置1600cc的Campro引擎加上涡轮增压器，也遭到拒绝。

他指出，若是加上涡轮增压器的1600cc引擎，足以媲美2000cc的引擎，甚至可一路顺畅抵达云顶，成本也便宜8000多令吉。

「为確保足够的资金流，普腾每月须出售8000辆轿车，但普腾每月都无法卖到8000辆，收入不足以支付供应商及管理开支。供应商因为普腾没付钱而不愿提供配件，普腾因为配件不足无法组装轿车，这导致供不应求。」

他直言，「销量无法提升，有市场需求却没有供应，普腾因此亏本。」

他认为，普腾不比其他相同价格的进口车差，而批评普腾的往往都不使用普腾轿车，普腾车主对普腾都相当满意；而日韩都非常保护自己的国產车，两国禁止外国车进口，直到国產车能与进口车竞爭。

「我们无须再辩称说我们还有国產车，车是人家的，由其他人生產，在其他人努力下取得成功，已不能被认为是国產车。维护尊严的成本是昂贵的，那直接把尊严卖掉，可能还容易一些吧。」