（吉隆坡6日讯）大马人民之声顾问柯嘉逊指出，前首相敦马哈迪没有资格出任我国下一任首相，因为敦马还欠人民一个道歉。

自土著团结党加盟希望联盟后，坊间不断追问反对党阵线的首相人选，其中就以公正党主席拿督斯里旺阿兹莎及土著团结党主席马哈迪的呼声最高；马哈迪早前虽已表明无意出任首相，但他坦言，若希联推举他成为首相，他將「被迫」再三考虑。

对此，柯嘉逊称，马哈迪不仅没有资格出任首相，也没有资格成为反对党阵线的领袖。

他指出，这是由於马哈迪在过去担任首相期间多次对司法部门进行政治干涉，包括罢免当时的联邦法院主席及几名最高法院的法官，对我国司法制度造成严重破坏。

「警方在1987年的『茅草行动』中逮捕了106名政党领袖、社运人士等，数家报馆被勒令关闭。直至今天，我们的司法制度都无法恢復到80年代之前的样貌。」

柯嘉逊今日在大马人民之声《2016年人权报告》发布会后，如是回答媒体的提问。

柯嘉逊表示，適逢「茅草行动」迈入30週年，人民之声將在今年10月举办一场活动，届时也將邀请马哈迪出席。

「我们当然会邀请他，希望他能说出一些有意义的话。我们要马哈迪在活动上道歉，並为自己的行为懺悔。人民之声就是茅草行动所催生的民间团体。」

他说，马哈迪必须详细分析所有导致茅草行动中106人被搜捕的原因。

他指出，许多在有关行动中被逮捕的人都已经选择原谅马哈迪，因此他们认为，他也应该这么做。

「但从人权的角度而言，你必须为你所做过的一切负责，將之赎罪。」

「既然马哈迪是名『再生民主主义者』，我认为他欠我们一个道歉。对於那些允许一切在不需要道歉的情况下持续的人，都是『行尸走肉的民主主义者』（walking dead democrat）。」