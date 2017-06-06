（本报诗巫6日讯）前大马短跑选手“达雅飞人”沃森（Watson Nyambek）不满第三电视在搞笑节目中羞辱其已逝的父亲而向警方报案，涉案的电视台主持人及节目制作人今日在诗巫第一推事庭一起面对一项故意侮辱、蓄意破坏安宁的控状，惟2人否认有罪，承审推事那个沙易夫谕令每人须以3500令吉现金担保及1名本地担保人签保外出。

该案件也定于7月4日进行审前案件管理。

两名被告，即来自吉隆坡的第三电视台节目主持人艾兹朱艾玛阿布哈山（30岁），及八打灵再也《Sukan Tak Sentral》节目制作人阿都甘尼莫哈末末塔（41岁）。

控状指出，2人被控与今年4月22日晚上11时30分侮辱沃森已逝的父亲。

因此，2人被控抵触刑事法典504条文，故意侮辱，蓄意破坏安宁控状。在该条文下，触犯者可被判处最高可达2年监禁，或罚款，或两者兼施。

据悉，第三电视于今年4月22日晚上11时15分所播出的搞笑电视节目《Sukan Tak Sentral》，嘲笑沃森的父亲。他们在念出沃森的名字（Watson Nyambek），故意羊咩叫声嘲弄Nyambek这个名字。

据悉，沃森在案发时是在诗巫美丹酒店下榻，突然接到其妻子来电，指第三电视在故意羞辱其父亲，因此向警方报案。