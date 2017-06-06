（吉隆坡6日讯） 美里国会议员张有庆政治秘书比尔卡勇谋杀案裁决今日出炉，只有1人表罪成立，另3人无罪释放。砂州公正党主席巴鲁比安斥法庭裁决不公，更指主谋在未经答辩的情况下被释放，简直侮辱司法制度。

巴鲁比安今日发文告表示，比尔加勇是为了协助土著捍卫土地权而遭到谋杀，但是检方却未能提出证据证明证实此事。「法官有多无奈。法庭只能按照呈堂证据和口供做出裁决，而检方根本连基本的证明都无法做到。」

他认为法庭甚至让主谋在无需答辩的情况下被释放，对刑事司法制度而言乃是一大侮辱，而法庭的判决对为比尔加勇家人寻求正义的人们来说，是重大打击。

今日比尔加勇枪杀案裁决，4名男嫌犯仅有1人即男嫌犯莫哈默费德里（Fitri Pauzi）表罪成立。另外3人包括被告拿督李志坚、李章伦与陈伟忠皆被判无罪，当庭释放。

巴鲁比安也在文告中指出，法庭在做出裁决时，尚有许多能起决定性作用的证据未被引用，包括美里国会议员兼美里公正党主席张有庆证实比尔加勇受威胁的证据。

「现在全世界都会问，李志坚为什么要在事发后马上逃往澳洲？藏身澳洲后，他飞往中国，中国当局也花了几个月把他抓回来。结果，现在却因为证据不足被释放？这是检方的严重缺失。」

他也表示，这项裁决对砂拉越土著的意思是，他们完全无法阻止针对他们所遭受的社会压迫与权力剥削，富有的人们无须为行为负起责任，除了遭警方扣留几个月，他们可以任意耍流氓，无需承担任何后果。

他也促请砂拉越州政府马上承认伊班族习俗地和公用森林，以避免任何悲剧继续发生。「比尔卡勇的家属该怎么办？公义到底在哪里？这真的是黑暗的一天」