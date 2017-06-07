英国伦敦上周六发生3个月以来第3起恐攻，3名歹徒在街头开车衝撞並持刀滥杀民眾，酿7死48伤。警方公布3名嫌犯身份，其中1嫌是27岁巴基斯坦裔男子巴特，早已被警方及情报单位盯上，但仍未能阻止惨案发生。

伦敦警方公布3嫌照片，分別是27岁的巴特（Khuram Shazad Butt）、30岁男子雷多安內（Rachid Redouane）与意大利籍22岁男子札巴（Youssef Zaghba）。巴特等3人上周六在伦敦桥附近发动攻击后，短短8分钟內遭警方连开50枪击毙，3人当场身亡。

27岁的伯特是巴基斯坦出生的英国公民，已婚有孩子，住在伦敦东郊巴尔金区（Barking）多年，曾被警方和军情五处（MI5）留意。但事前没有证据显示，他计划发动攻击。英国《每日邮报》指伯特是主嫌，行凶时身穿阿森纳足球俱乐部（Arsenal Football Club）的球衣，他因透过YouTube观看激进伊斯兰主义影片遭洗脑，邻居曾举报他行径偏激，但当局没有採取行动。

30岁的雷多安內，另一名字是埃尔克达尔（Rachid Elkhdar），自称拥有摩洛哥和利比亚国籍，从未被警方留意。他在爱尔兰都柏林担任糕点师，与一名比他年轻6年的苏格兰女子结婚。警方相信，他的妻子没有参与恐攻。

3名凶嫌上周六（3日）晚在伦敦桥驾车撞人，隨后下车持30公分长刀在顾客云集的多家酒馆疯狂砍人割喉，酿7死48伤。3人最后被员警当场击毙。而恐攻后被拘留调查的12名人士，已全部获得释放，没有人遭到起诉。警方表示，尚未有情报显示这起袭击是早有预谋。