中国发生一起离奇的绑架事件，一名男子佯装成「女快递员」持刀胁迫王姓被害人上车，绑架后致电给王男家属要200万元人民币赎金，否则撕票，最后警方调查到王男被藏在偏僻又10公尺深的下水道。

当地警方透露，在工地上班的王男遭一名男扮女装的快递员胁迫上车，之后就再也没有回去工作，工地的其他同事见王男失踪，立即打电话给王男的家属，请求报案。

就在报案的同时，王男家属收到了手机讯息，内容称：「你儿子就在我们手上，这不是拍电影，不想他出事的话，就准备200万元现金（人民币）。提醒你，别冲动，要钱还是要命你想好，别耍花招。道上朋友见惯了，一分不少的，现金准备好我会告诉你，有钱绝对安全。」

警方调查，绑匪知道王男的上班地点，又知道如何通知家属，很有可能是王男的朋友或亲戚。直到王男的父亲想起，自己的「干儿子」郭男的家人曾打来一通电话，称郭男已经失踪好几天了。郭男和王男平时的关系都不错。

调查后发现，郭男因赌博输了10多万元人民币，做生意又失败，才想到要和另外一名同伙计画绑架犯案，买了快递员的服饰与假发，伪装成女性快递员绑架王男，将他藏在隐密的下水道内。

担心被撕票的王男在井底几乎精神崩溃，直到警方出面拯救，才战战兢兢地从井底爬出，成功获救。警方呼吁，一旦发生绑架类似案件，千万不要受歹徒威胁私自与歹徒交易。