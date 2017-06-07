通常我们都认为，成长过程中没有兄弟姊妹的独生子女，会比较自私、不善于交际。而中国一份研究也证实，他们的大脑构造与非独生子女有所不同，他们有更强的创造力，但不够热情、合群，缺乏同理心。

中国重庆西南大学心理学系邱江教授的团队找来近300位大学生做智力、人格、创造力测验以及MRI大脑影像扫描，参与者一半是独生子女，另一半则有兄弟姐妹。

结果显示，两者智力上没什么特别的差距，但独生子女组在创造力上明显表现更佳，而在「五大性格特质」中的「宜人性」（例如热情、合作、助人等）得分较低。

另外，独生子女组的大脑「缘上回」灰质体积（与创造力有关）明显大于非独生子女组，而非独生子女组在「内侧前额叶」的灰质体积（与宜人性有关）明显大于独生子女组。

这项发表于《大脑成像和行为》(Brain Imaging and Behaviour)杂志上的研究，证实了大家传统的观念，也就是独生子女不善于交际。

研究者认为，这些发现可能表明，家庭环境在个人的行为及大脑结构的发育中扮演了重要的角色。

研究者也分析，独生子女更具创造力，可能是因为父母给予他们更多关注及资源，让他们有条件做探索性活动，而他们之所以不合群、同理心不够，可能是因为失去与兄弟姊妹相处的机会，较少接触外部社会群体，常常单独活动的结果。

不过，这项研究也有局限性，因为所有参与者都是从某特定地方筛选出来、受过高等教育的年轻人，而且测试只能反映某一个时间点的结果。尽管如此，这还是首次能从灵活性、亲和性角度证明大脑结构与行为差异有关的证据。