中东国家卡塔尔前天起遭8国先后断交，沙地阿拉伯等国更实施陆空封锁，引发卡塔尔断粮恐慌，民眾昨在卖场大排长龙抢购民生物资。政局动盪也让卡塔尔面临政变风险，而正当美国外交体系试图调停卡塔尔外交危机之际，美国总统特朗普显然公开支持多国联合对卡塔尔的断交行为，指这「也许这將是恐怖主义恐怖终结的开始！」

据《中央通讯社》报导指，美国总统特朗普（Donald Trump）昨在推特写说：「很高兴看到在沙地阿拉伯与国王以及50国（代表）的会面有了成果。他们说会强硬对待极端主义的资金来源，所有的谈论都指向卡塔尔。也许这將是恐怖主义恐怖终结的开始！」等同为断交之举背书。

正访问澳洲与纽西兰的国务卿提勒森日前才表示，美国愿斡旋卡塔尔与其他国家目前的僵局，他鼓励各方坐下来谈、解决分歧。然而，正当美国的外交团队试图排解危机，特朗普的一则推文，却形同打脸自己的政府团队，但这並不是特朗普首次让团队在前线难做事。

不过美国官员指，中东僵局並非美国所乐见，美军依赖卡塔尔的乌代德空军基地空袭激进组织「伊斯兰国」，且各国想与「基地」、「神学士」、「哈玛斯」等激进组织谈判时，往往也依赖卡塔尔作「中间人」。

沙地阿拉伯、阿联酋、埃及、巴林、叶门、利比亚、马尔地夫、模里西斯前天起以卡塔尔支持恐怖份子、激进组织等为由，与其断交。

据悉，以逊尼派为主的沙地阿拉伯一向与以什叶派为主的伊朗水火不容，而沙国这次指控，同样是针对什叶派为主的卡塔尔金援伊朗及伊斯兰好战份子，分析多认为，沙国是「项庄舞剑、意在沛公」，主要矛头其实是针对伊朗，目的是和伊朗爭取中东国家的霸主地位。

卡塔尔陆上仅与沙地阿拉伯接壤，食物供应仰赖陆路进口，沙国宣布断交与封锁边境后数小时，卡塔尔首都杜哈卖场涌现抢买人潮，数小时后货架全空。