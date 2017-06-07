中国武汉一名女子非常疼爱自己饲养的贵宾狗，每天下班回家都要和狗狗玩耍，并抱着狗狗一起看电视。但某一天，女子突然感到右眼内有异物，而且越来越痛，又都吹不出来，只好就医，没想到医生竟从他的眼中夹出一条2公分长，喜欢寄生在猫狗眼部的「结膜吮吸线虫」。

根据《长江日报》报导，28岁的黄姓女子平时经常替狗狗洗澡打理，认为相当卫生，所以跟狗接触以后都没有洗手。

一周前，黄女感到右眼有异物，以为是沙子，便没有太过在意，可是4日却突然感到红肿疼痛，且疑似从镜子里看见有一条白色的东西在蠕动，吓得赶紧就医。

医生用裂隙灯观察以后，在黄女的结膜囊发现一条白色的小细虫，小心翼翼地用夹子将虫子夹出，确定是长度2公分的「结膜吮吸线虫」。由于，结膜吮吸线虫会把卵产在结膜囊，所以医生又对眼睛进行冲洗跟消毒，幸好没有造成甚么损伤。

武汉市中心医院的眼科医生项奕表示，结膜吮吸线虫又叫华裔吸吮线虫，是一种寄生在狗、猫等动物眼部的线虫，由蝇类舔吸带虫动物的眼部后，再舔吸其他动物或人而传播，「她很有可能是和感染了结膜吸吮线虫的宠物狗接触后，没有及时洗手，虫卵沾到了手上，最后传播到右眼。」

医生也补充，结膜吸吮线虫会给眼睛带来伤害，因为虫子在人眼内活动时造成的机械性刺激和损伤，加上虫体分泌物、排泄物的化学性刺激，患者通常出现眼部异物感、畏光、流泪、眼痛等症状，「每一种狗、猫都有可能感染这种寄生虫，所以一定要定期除虫，或是在发现宠物眼睛发红、流泪时，要带到宠物医院检查。」