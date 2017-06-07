英国明日（周四）將举行国会大选，各党派选战焦点全聚焦在安全问题。民调预测首相特丽莎梅率领保守党会险胜，甚至丟掉多数优势，但赌盘则看好特丽莎梅可望扩大多数优势。

特丽莎梅为顺利推动脱欧，今年4月宣布提前举行大选，有信心扩大保守党的国会多数席次，但接连发生上月自杀炸弹客攻击曼彻斯特演唱会酿22死、上周六伦敦砍人攻击致7死后，最新民调显示保守党支持率下滑，原有的330席可能会下滑至304席，比多数席次326还少22席。

英国天体物理学家霍金前天称，將投票给柯宾领导的在野工党，「保守党若再执政5年，对国家医疗保健服务、警察及其他公共服务，都是灾难」。

虽然特丽莎梅周日誓言扫荡网路极端主义，以防范再有重大攻击，但反对派砲轰她担任內政大臣的6年间大砍警力，削弱反恐能力，数据显示2009年至2016年间警力降低近2万人，约莫14%，皇家三军联合国防研究所（RUSI）分析师克拉克说：「警力刪减，等於社区情报也少了」。民间与反对派都要求特丽莎梅下台。

但博弈业持相反看法，「立博博彩」认为保守党多数优势將从目前17席跃增至70席，「威廉希尔」则预测增幅约40到50席间。有指，特丽莎梅勤於出席人数不到100人的小场子，深得党员的心。