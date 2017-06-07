美国內布拉斯加州（Nebraska）奥马哈市（Omaha）一名爱踢足球的8岁女童留著一头短髮，竟因此遭锦標赛主办单位认定为是男童，而取消她所属球队的参赛资格。

据当地电视媒体报导，8岁的赫南德兹（Mili Hernandez）表示，她所属的球队Azzuri-Cachorros Chicas晋级到春田女子足球邀请赛（Springfield Girls Soccer Invitational）最后一天的赛程，但却突然被取消资格，因为主办单位认定她是男生。赫南德兹说：「他们这么做（取消球队赛资格）只因为我看起来像个男生。」

对於赫南德兹、其父母和所属球队的指控，主办单位则以「参赛名册有错字」为由反驳。他们强调绝对不是因为赫南德兹的外表而將球队取消资格，並指出该队的参赛名册上，赫南德兹的性別被误植为男性。主办单位发声明称：「在女子球队的参赛名册上列出男性球员违反了该州和锦標赛的规则」。

赫南德兹的教练则声称是主办单位的登记员打错字，而他曾在赛场上试图更正错误。赫南德兹的家属说，他们带著她的保险文件，千里迢迢地赶到比赛现场，试著向主办单位证明她是女生，「我们有医师的表格，上面明確描述她的年龄和她是女性，我们拿给主办单位证明，但他们连看都不看。」