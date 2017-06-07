（新德里7日讯）线上叫车服务在印度市场竞爭激烈，优步（Uber）先前就推出了餐饮外送服务，而近日该公司涉足娱乐业，在车上安装平板电脑，让乘客选播喜爱的音乐、电影或连续剧。

Uber在出售中国业务后，印度成了最依赖的市场，但面对当地的线上叫车服务Ola的激烈竞爭，Uber近来不断尝试新服务。

综合印度媒体报导，Uber最近宣布在印度新德里的每辆车上安装平版电脑，提供音乐、电影和连续剧等选播服务，让乘客可以一路获得视听享受。

Uber这项服务目前將先在新德里试验，如果获得欢迎，將逐渐推广到其他印度大城市。

Uber这项服务將先在新德里试验，如果获得欢迎，將逐渐推广到其他印度大城市。

竞爭对手早已推出

不过，Uber在印度的最大竞爭对手Ola其实在去年底就已推出类似服务，与苹果、索尼（SONY）合作，乘客只要註册Ola Play支付一笔金额就能使用。

不过，一些印度网民在网上反应，指Ola这项服务只是花俏，还不如改善经常叫不到车或司机找不到位置等缺点。因此，Uber现在推出类似的娱乐视听服务，似乎还有待市场考验。

Ola目前是印度第一大线上叫车服务的公司，在2016財政年度营收达1.28亿美元（约5.4亿令吉），比前一年成长近7倍，税前综合亏损则达3.6亿美元（约15亿令吉），仅比前一年扩大约2倍。

由於仍在亏损，Ola今年4月获得日本软体银行、 老虎基金（Tiger Fund）和中国大陆的滴滴打车注资2.5亿美元（约1.5亿），最近又获得1.044亿美元（约4.4亿令吉）的新一轮融资。

在后面追赶的Uber，只能压低搭乘费率，並不断推出新服务，希望能击败这个仍不断获得注资的最大竞爭对手Ola。