现年56岁的好莱坞男星乔治克龙尼（George Clooney）宣布当爸爸了！和39岁的妻子艾默阿拉穆丁（Amal Alamuddin）迎来龙凤胎，结婚2年多总算有了爱的结晶，声明不改他幽默风趣的个性，写道：「乔治打了镇定剂，应该过几天就会恢復。」

乔治克龙尼2014年9月与身为英国人权律师的艾默在威尼斯结婚，身为「好莱坞万人迷」的他办了场世纪婚礼，包括好友麦特戴蒙（Matt Damon）、艾蜜莉布朗（Emily Blunt）、比尔墨瑞（Bill Murray）、名模辛蒂克劳馥（Cindy Crawford）等A咖巨星皆到场祝贺，显见好人缘，爱妻怀孕后也是相当低调，直到2月才由友人证实消息。

夫妇俩的发言人6日便跟媒体表示：「今天早上艾默和乔治很开心地欢迎Ella和Alexander来到他们的生命里，2个孩子和艾默都很健康、快乐，乔治打了镇定剂，应该过几天就会恢復正常了。」透露出乔治克龙尼的喜悦之情。

事实上，乔治克龙尼先前曾放话不想要生小孩、不结婚，交往对象也是一换再换，没想到2013年开始和艾默交往后彷彿换了一个人，被女方有品味又有头脑的特质给吸引，小俩口总是一起出席各大活动，在一起7个月后就决定互订终身，如今更拥有1对儿女，幸福的家庭、婚姻生活令人称羡。

Amal身在故乡黎巴嫩贝鲁特的父亲Ramzi Alamuddin受访时表示：「两小宝宝健康好好，一切都好完美。我为他俩感到高兴，他们会係好父母。」与Amal同在医院的母亲Baria受访时表示：「我哋好开心。生產过程好顺利。宝宝很美及情况很好。」

据称乔治克龙尼与Amal花费8520英镑（约4万7000令吉）在医院Kensington Wing租下私家房，在该翼的女子可以接受一对一的助產士支援，以及24小时的顾问服务，有豪华级的產后护理。Kensington Wing亦是伦敦唯一获联合国儿童基金会（UNICEF）认可支援母乳餵哺计划（Baby Friendly Initiative）的私家產房。

Amal母亲Baria Alamuddin昨日被目击於伦敦购物，相信是为宝贝孙仔孙女买婴儿用品与衣服。