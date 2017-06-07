张兆辉除了懂得唱情歌哄老婆，受访时谈到17岁的儿子张焯鏗及13岁女儿张卓姿，辉哥都一样笑得特別甜！谈到以前拍剧搞到日夜顛倒，亲子时间自然不多，不过也得看演员本身如何分配时间，张兆辉就孩子睡了，都会爭取时间「亲子」，他称：「就进去房看一下他们，见到他酣睡的时候，已经很安慰了，有时又帮他盖被子，闻一下他味道。」

一家四口。

听下去並不觉得重口味，如果是工作型父母，也一样这么做！张兆辉接受香港《苹果日报》访问时，谈到第一次要离开香港几个月拍剧，无法见到家人那种感觉，讲下更眼泪泛眶说：「我有部电脑里面有很多他们小时候的照片与短片，我太太不让我看的，因为怕我会感触，她说：『哗！你看这些短片，还听一些忧怨的歌，当然不开心啦！』」

子女小时就最得张兆辉疼爱，因为整天都在自己身边，尤其女儿，他说：「小女儿小时候个很可爱，譬如她自己很轻鬆走到前面，那我站在后面，她走下走下又望回头，见到你又走回来捉住你的手拖，即是永远都在身边。见不到我，又会拼命问：daddy在哪里啊，常常喊daddy、daddy。」

想起一件非常窝心的事：「女儿两岁时，夏天很热嘛，我穿鞋时，已经一头汗，她就走去拿张纸巾帮我抹汗，哗…还不值得啊？超值啦！那个时候才两岁而已。」

人家说女儿是爸爸前世情人，真的没说错。不过小女儿明年会与哥哥去留学，张兆辉也称不捨得，但深入想，希望她学多一些，惟有自己抽多点儿时间飞去探望他们，又说幸好近来都在香港工作：「这样可以留在家里，又可以去拍戏，拍完辛苦又可以见到家人，如果这几个月又离开家里，那就少了几个月见面时间。」

张兆辉、陈敏之主演的《性在有情》在热播中。

珍惜与家人的相处时间，张兆辉目前每天早上6点半起身陪女儿吃早餐，抱抱、聊天维繫感情。不知张兆辉迟些会不会做「呷醋外父」呢？

「我不敢想那么远的事！这些事顺其自然！如果她真的找到一位很好的男生照顾她又爱她，无所谓，最紧要她开心快乐！小时候在daddy身边很快乐，长大了的时候，她爱人在身边一样要很快乐！」