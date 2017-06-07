一个马来西亚百姓破产，所为何事？大马破产的个案统计数据，过去5年，我国每天41名年龄介于25到44岁的年轻人破产。报穷局透露，破产者案例，以拖欠汽车贷款的最多。

大马报穷局数据显示，以2016年全年计，共有4500大马人，因无法偿还车贷而宣布破产。

在过去5年内，因无法偿清房贷而破产的案例，由5341宗大大减低了一半，即55%，但相对而言，因车贷而破产者，则在5年内仅降了14%，仍维持4500宗的高数。

尽管房产价格远比一辆汽车高，但因车贷而破产的人数竟比房贷（1万9480宗）多出8200宗，究竟车贷是否真的那般危险，若想贷款买车，又该如何拿捏？

市民陈晓媚表示，购车当量力而为，而非打肿脸皮充胖子。

“买车绝对不是买了每月供期那么简单，还要考虑到保险，打油费用等，考虑好一切才是精明的消费者。”

她表示，许多青年“爱面子”，外表光鲜口袋没钱，他们驾着所谓的名贵进口车到处炫耀，可实际上，却是金玉其外，败絮其中。这些人喜爱与同辈比较，产生炫富心态，继而催使他们一味满足欲望需求，与人较劲。

她指出，买车买到破产并非鲜事，因为对经济没有基本的概念，加上在开销上无法自我控制，优先考虑“想要”而不是需要，导致财务管理上出现问题。

市民陈晓媚于今早接受《诗华日报》访问时，发表上述见解。

她表示，这是个高速发展的年代，在全球化的脚步下，我国被高收入国的咒语推着走，奈何马币节节败退以及许多不明朗因素，皆令国人大喊吃不消，囔囔钱不够用。

因此，若青年再毫无节制，不懂开源节流，恐与破产挂勾。

她感叹，青年人对国家而言，尤之重要，怎可年纪轻轻就成为破产者？

因此，她希望各造能严视破产年轻化的问题，对青年进行理财意识的教育工作，令青年们挣脱破产桎梧！

她强调，买车买到破产，问题的症结，在于青年欠缺理财观，好高骛远！