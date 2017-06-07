正以义警身分服役的韩国天团Big Bang成员T.O.P惊爆涉嫌吸食大麻而受查，前日由本来服役的江南警署调动至首尔阳川区新月洞的第4机动团，昨日便被发现疑因服食过量含有镇静剂的药物而陷入昏睡状態，T.O.P的母亲与警方对於T.O.P的情况各执一词，T.O.P的母亲坚指儿子还未有意识，並指儿子的情况非常不理想，但警方则指T.O.P已恢復意识，情况並不危急。

对於T.O.P的状况，韩媒直接询问首先发现T.O.P昏睡的首尔阳川区新月洞的第4机动团，第4机动团有关人士受访时声音显得很有负担：「因为立场的差异太大，我们已经无法再说话了，假如我们的立场跟他的家人一样，反而可以说，但现在是无法说的状况。」他们又指是首先发现T.O.P昏睡：「是我们发现的，警方已经说过他当时是有意识，到医院时做了洗胃的程序。」不过他之后表示无法再作评论，因为知道T.O.P的家人正在强烈抗议：「等到医院作出最终发表，我们会作公布立场。」

对於昨晨7时30分T.O.P未有醒来，但当时警方未有將其叫醒，有关人士指：「昨日是显忠日，部队的人员有活动，所以都出动了，T.O.P好像需要適应的时间，在显忠日有非常多的任务，我们都没有留在部队里。」他们指没有叫T.O.P一起出动时对他的照料：「因为是初来到这个地方，所以给他適应的时间，T.O.P显得非常疲倦，所以让他继续休息。」

但有人指T.O.P是需要特別看顾的「保护关心兵士」，是需要持续关心的状態，第4机动团的有关人士对此表示委屈：「第4机动团的人都有任务而出动了，即使这样我们也让他继续休息了，我们无法知道他服用药物的事实。」他们又指无法知晓T.O.P个人处方的药物。

第4机动团之后又指他们只清楚T.O.P送院前的状况，但送到急症室后的状况，T.O.P的家人应该更清楚，他们也表示现在的情况太混乱，他们现在也无法继续回应。