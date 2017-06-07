台湾艺人王心凌与姚元浩分手3个月，被爆恋上航运小开Derek彭，两人曾被拍到一起喝酒、游玩，甚至男方曾出入王心凌住处。今早，王心凌在面子书发文表示，「报导很乌龙」，又指Derek是她很要好的朋友，也可以说是我的心灵导师，否认该男性友人是她的感情对象。

王心凌与姚元浩交往4年，今年2月分手。《镜週刊》曾报导，王心凌近来多次与华美航运创办人彭云庆儿子Derek出游，又被直击Derek送她回家，而她与姚分手后，Derek就也分享过两人共饮红酒的照片，超好交情疑似已昇华为恋人关係。

不过，王心凌今早在其面子书帐號上贴文表示，谢谢媒体关心，並澄清Derek是她很要好的朋友，也可说是心灵导师；但真的不是她的感情对象，「他也不是公眾人物，请不要打扰他的生活」。

王心凌解释Derek是「义气帮」成员，「义气帮」是已故艺人许瑋伦牵线认识，「我很幸运有这群朋友，这也是瑋伦送给我人生里最珍贵的礼物」。「很多人会问：男生和女生之间有真的友谊吗？我从来没有质疑过」，並坦言不希望真诚的友情，因误解而造成对方困扰。

最后，王心凌说，「愈长大愈明白，爱情也许终究会是曇花一现的美丽，但拥有真心的好朋友，却是一辈子的幸福，我很珍惜」。

对此，王心凌经纪人也表示：彭是王心凌十多年的好友和心灵导师，请不要拿这种事开玩笑，他们真的不可能。