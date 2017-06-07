（好莱坞7日讯）超级英雄电影《神奇女侠》（Wonder Woman）全球热卖，女主角盖尔加朵（Gal Gadot）开拍前接受半年严格特训。曾是以色列女兵的她说，「神奇女侠」训练比以色列军队训练更操。

根据美国网路媒体《財经內幕》报导，盖尔加朵为化身「神奇女侠」，耗费很多时间在健身房特训。

盖尔加朵表示，她每天花6小时接受训练，包括重训、格斗、马术等，开拍前歷经半年大量训练，不仅有严格运动计画，更要注重营养摄取及休息。

训练过程漫长且复杂，盖尔加朵坦言就算曾有军队训练经验也帮助不大，「要成为超级英雄更难」。

据了解，由於以色列女性按规定得入伍当兵，因此盖尔加朵过去就曾在以色列军队服役2年，每天一早晨跑7公里，直到现在都仍维持运动的好习惯。

除了是名军人外，盖尔加朵也曾当选过以色列小姐。

值得一提的是，盖尔加朵不是首位加入「DC扩充宇宙」接受严格训练的演员，饰演「超人」的亨利卡维尔（Henry Cavill）、「水行侠」杰森摩莫亚（Jason Momoa）、「蝙蝠侠」宾艾佛力（Ben Affleck）等人皆是。

《神奇女侠》是「DC扩充宇宙」电影系列作之一，目前全球票房突破2亿2300万美元（约9.4亿令吉）。